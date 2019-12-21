Стреляю хорошо: сеть "взорвал" белорус, пригрозивший Лукашенко и Путину

Протесты в Беларуси (фото: коллаж РБК-Украина)

82-летний летний житель Беларуси пригрозил Лукашенко и Путину

В столице Беларуси проходят протесты против интеграции с Россией. На митинге журналистка взяла интервью у местного жителя, который пригрозил сторонникам интеграции с РФ.

82-летний мужчина отметил, что несмотря на то, что белорусский народ тихий и покорный, у него есть люди, которые готовы пойти на все, чтобы защитить свою родину.

Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 20 декабря 2019 г.

После этих слов пользователи сети высказали свое восхищение таким мужеством. Но стоит отметить, что есть и те, которых слова дедушки разозлили. Такие сторонники "русского мира" начали писать оскорбительные комментарии.

Дедуле респект!

Герою слава!

В козломордых оккупантов надо стрелять никак иначе;

А белорусы еще те "фашисты" и "бандеровцы". Куда вы лезете? Вы все же довыеживатесь к тому, что настоящие славяне помочатся на обломки вашей недоимперии;

Какая классный белорусский язык, белорусы нафига вам русский?

А дедушка еб*ан выживший из ума;

Путинская шайка туда придет и станет все как в Крыму, тотальное рейдерство, коррупция и бандитизм;

Стрелять в кого этот недобиток будет?

А это ни для кого не секрет, что Беларусь - это чертовски партизански настроенное население.

Скриншоты с Twitter

Напомним, что Украина выразила протест России из-за ареста Кашука в оккупированном Крыму. Действия местных "властей" расцениваются как репрессии.