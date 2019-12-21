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Стреляю хорошо: сеть "взорвал" белорус, пригрозивший Лукашенко и Путину

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 21:49
Стреляю хорошо: сеть "взорвал" белорус, пригрозивший Лукашенко и Путину
Протесты в Беларуси (фото: коллаж РБК-Украина)

82-летний летний житель Беларуси пригрозил Лукашенко и Путину

В столице Беларуси проходят протесты против интеграции с Россией. На митинге журналистка взяла интервью у местного жителя, который пригрозил сторонникам интеграции с РФ.

82-летний мужчина отметил, что несмотря на то, что белорусский народ тихий и покорный, у него есть люди, которые готовы пойти на все, чтобы защитить свою родину.

После этих слов пользователи сети высказали свое восхищение таким мужеством. Но стоит отметить, что есть и те, которых слова дедушки разозлили. Такие сторонники "русского мира" начали писать оскорбительные комментарии.

  • Дедуле респект!
  • Герою слава!
  • В козломордых оккупантов надо стрелять никак иначе;
  • А белорусы еще те "фашисты" и "бандеровцы". Куда вы лезете? Вы все же довыеживатесь к тому, что настоящие славяне помочатся на обломки вашей недоимперии;
  • Какая классный белорусский язык, белорусы нафига вам русский?
  • А дедушка еб*ан выживший из ума;
  • Путинская шайка туда придет и станет все как в Крыму, тотальное рейдерство, коррупция и бандитизм;
  • Стрелять в кого этот недобиток будет?
  • А это ни для кого не секрет, что Беларусь - это чертовски партизански настроенное население.

Стреляю хорошо: сеть &quot;взорвал&quot; белорус, пригрозивший Лукашенко и ПутинуСтреляю хорошо: сеть &quot;взорвал&quot; белорус, пригрозивший Лукашенко и ПутинуСтреляю хорошо: сеть &quot;взорвал&quot; белорус, пригрозивший Лукашенко и ПутинуСтреляю хорошо: сеть &quot;взорвал&quot; белорус, пригрозивший Лукашенко и ПутинуСтреляю хорошо: сеть &quot;взорвал&quot; белорус, пригрозивший Лукашенко и ПутинуСкриншоты с Twitter

Напомним, что Украина выразила протест России из-за ареста Кашука в оккупированном Крыму. Действия местных "властей" расцениваются как репрессии.

В центре Киева продолжаются акции протеста Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя"
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