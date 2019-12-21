Стреляю хорошо: сеть "взорвал" белорус, пригрозивший Лукашенко и Путину

82-летний летний житель Беларуси пригрозил Лукашенко и Путину
В столице Беларуси проходят протесты против интеграции с Россией. На митинге журналистка взяла интервью у местного жителя, который пригрозил сторонникам интеграции с РФ.
82-летний мужчина отметил, что несмотря на то, что белорусский народ тихий и покорный, у него есть люди, которые готовы пойти на все, чтобы защитить свою родину.
Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW— Вашингтонский Обком (@_Fashington) 20 декабря 2019 г.
После этих слов пользователи сети высказали свое восхищение таким мужеством. Но стоит отметить, что есть и те, которых слова дедушки разозлили. Такие сторонники "русского мира" начали писать оскорбительные комментарии.
Скриншоты с Twitter
Напомним, что Украина выразила протест России из-за ареста Кашука в оккупированном Крыму. Действия местных "властей" расцениваются как репрессии.