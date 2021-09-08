Стрелявшая из арбалета по учителям студентка из Полтавы отличилась заявлением: "убивать не хотела"

Девушка сожалеет о содеянном

"Прошу прощения, убивать не хотела. Я очень жалею, что это видели дети", - сказала в здании суда полтавчанка.

Интересно, что 19-летняя Таисия Петрова не стала называть причину своей агрессии, которая привела к ранению двух педагогов. Однако девушка хотела бы вернуть время назад, чтобы "конструктивно поговорить".

Имен своих жертв она не знает, однако называет их ни в чем не повинными людьми.

Также Петрова отметила действия мальчика из 9 класса, который отобрал у нее арбалет. Она назвала его героем.

Что решил суд

Суд отправил Петрову в СИЗО на 2 месяца без права залога.

Как все было

Напомним, что утром 6 сентября Таисия зашла в школу №11, в которой ранее проходила обучение до 4 класса. Сначала она выстрелила через открытые двери в кабинет в спину учительнице. Затем выпустила стрелу в заместительницу директора, котора пыталась ее остановить после первого выстрела.

После у девушки забрал арбалет ученик 9-го класса. Таисия отдала оружие без сопротивления. Нападавшую задержали учителя и вызвали полицию.