Стреляла в спящую дочь: жуткие детали трагедии в семье под Ровно

В Ровенской области преподаватель Национального университета водного хозяйства и природопользования Ирина Игнатюк 5 сентября убила своего мужа, расстреляла 13-летнюю дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством.

44-летняя преподаватель является кандидатом экономических наук и доцентом. Семья жила в достатке в жилмассиве на территории Белокриницкого сельского совета. Муж занимал должность коммерческого директора в строительной фирме. Что могло сподвигнуть успешную женщину на такой поступок, говорится в сюжете ТСН.

Раненый 45-летний Юрий Игнатюк еще успел позвонить отцу, который и вызвал полицию. Но спасти его не удалось. А вот 13-летняя дочь с множественными ранениями была доставлена в больницу. Ирина также госпитализирована - она пыталась вскрыть вены и выстрелила в висок, но осталась жива.

Соседи характеризовали семью позитивно, они не были конфликтными. Но теперь у местных жителей "мороз по коже".

"Самое страшное, что в дочь стреляла во сне", - говорит один из соседей, а второй подозревает психическое расстройство.

Преподаватель убила мужа и ранила дочь под Ровно (видео: ТСН)

Отметим, что одним из мотивов такого поступка Ирины называют путевки на море. Якобы муж собирался ехать в Турцию с дочерью, но без жены. Это и стало причиной ссоры.