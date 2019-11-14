Стрелял в однокурсников, а потом в себя: все детали трагедии в Благовещенске

В Благовещенске, Россия, 18-летний студент четвертого курса Данил Засорин расстрелял своих однокурсников, а потом выстрелил в себя. Детали трагедии сообщают российские СМИ.

Данил Засорин пришел в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства с оружием. Он зашел в учебную аудиторию и открыл огонь по своим однокурсникам. Как сообщают очевидцы, он стрелял своим жертвам в спину. По предварительным данным, один студент погиб на месте, еще двое – в больнице.

Данил Засорин устроил стрельбу в колледже Благовещенска

"В начале пары Засорин вошел в аудиторию, направил ружье на студентов и сказал женщине-преподавателю убираться отсюда. Учительница побежала на пост охраны, а затем в магазин и попросила позвонить в полицию. Она хотела вернуться обратно в колледж, но продавцы ее остановили. Охранник колледжа лишь развел руками, когда ему сообщили о человеке с ружьем в здании", - сообщают в Telegram-канале Life shot.

Стрельба в Благовещенске

О Даниле Засорине в колледже отзываются, как о тихом и спокойном парне. В тот день его выгнали с занятий за опоздание и через некоторое время он вернулся в учебное заведение с пятизарядным ружьем и открыл стрельбу. На место происшествия была вызвана полиция и скорая медицинская помощь. Полицейские требовали от парня сдаться, он начал стрелять в сторону инспекторов. Полицейские открыли огонь, заблокировав стрелка в одной из аудиторий. Засорин вместо того, чтобы сдаться, выстрелил в себя.

Как говорят однокурсники Данилы, причиной трагедии могла стать месть из-за девушки. Над девушкой Засорина якобы надругались в одном из помещений колледжа. Когда молодой человек узнал о случившемся, он пришел в ярость, принес оружие и решил поквитаться с теми, кого считал причастными.

Алексей Голубничий погиб в результате стрельбы в колледже Благовещенска

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