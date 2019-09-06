Стрелка из киевского троллейбуса поймали в другом троллейбусе: появилось видео

В Киеве в пятницу, 6 сентября, произошла стрельба в троллейбусе № 40к. В этот же день подозреваемый был задержан полицией. Причем правоохранители сняли его уже с другого троллейбуса. Видео опубликовал Facebook-паблик Киев Оперативный.

Сообщается, что задержать горе-стрелка удалось благодаря киевлянину, который узнал его по распространенному фото, последовал за ним в троллейбус, а оттуда позвонил на линию "102".

Стрельба в троллейбусе Киева (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, неизвестный мужчина около 9:00 открыл стрельбу в троллейбусе после конфликта с пассажирами. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева на улице Федорова.

После того, как троллейбус остановился, мужчина выбежал и скрылся в неизвестном направлении.

Стрельба в троллейбусе Киева (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Два человека, 43-х и 28-ми лет, получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы. На данный момент известно, что их жизни ничего не угрожает.

А стрелок может получить до семи лет тюрьмы по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УК Украины.

Стрельба в троллейбусе Киева (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что почти ровно год назад в Киеве произошел похожий случай - в районе Караваевых дач мужчина открыл огонь в троллейбусе после того, как на него обратили внимание полицейские - дело в том, что злоумышленника разыскивали за мошенничество. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, но двое полицейских получили незначительные травмы.