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Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский след

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 20:34
Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский след
Стрельба в Москве возле ФСБ (фото: twitter.com/OrwellAtWork)

В деле со стрельбой на Лубянке обнаружили украинский след

Стрельбу в центре Москвы открыл мужчина из автомата Калашникова около пяти часов вечера 19 декабря. В результате стрельбы погибло два человека и сам стрелявший. В России решили не долго думать и отыскали в деле украинский след.

По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Мужчина, который продал Манюрову оружие сообщил, что он был похожим на шизофреника с украинским акцентом. Об этом на своей странице в Twitter иронично сообщил пользователь под ником Vitauskas.

"Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали!" - написал блогер.

Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский след

Скриншот поста (twitter.com/vitauskas_a)

Пользователи сети в комментариях не стали скрывать своих эмоций и высмеяли нелепый фейк российских журналистов.

  • А с карманов торчали визитки Правого сектора, а на шее виднелся черно-красный флаг.
  • Т.е торговец оружием продал оружие шизофренику???
  • Торговец еще и врач-психиатр! Сразу поставил диагноз и продал оружие!!!
  • Обидно. Надеялся, что акцент у него был литовско-американско-грузино-украинский. Украинцы опять литовцев опередили:)
  • Кто бы еще сомневался в другом заключении вывода.
  • И отчество такое типично украинское - Фатихович.

Стрельба в центре Москвы: в России нашли украинский следСтрельба в центре Москвы: в России нашли украинский следСкриншот комментариев (twitter.com/vitauskas_a)

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