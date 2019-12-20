Стрельба в центре Москвы: что известно о личности стрелка

Стрельба в Москве возле ФСБ (коллаж: РБК-Украина)

Стрелок с Лубянки Евгений Манюров последние месяцы учился метко стрелять

Стрельбу в центре Москвы открыл мужчина из автомата Калашникова около пяти часов вечера. Инцидент произошел возле здания ФСБ на Лубянке. Известно о двух погибших, один из них – сам стрелок.

По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Он был предпринимателем в Подольске и занимался консультированием в области коммерческой деятельности, но предприятие было ликвидировано в 2015 году.

Как рассказала мать Манюрова, он не служил в армии, не был женат и даже не состоял в отношениях. Увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет его хобби стала стрельба.

"Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби", - сказала женщина.

Она добавила, что сын работал в охранных предприятиях и каждое утро он отправлялся на "сопровождение". Однако, когда женщина позвонила его коллеге по имени Павел, тот сообщил, что Евгений Манюров давно уволился.

Мать заметила, что в последнее время он был перевозбужденный и отказался от чая, кофе и алкоголя.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек", - рассказала женщина и добавила, что он принимал препараты от варикоза и для нормализации давления.

19 декабря он сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. Недавно он занял третье место в дисциплине РСС на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Тренер стрелкового клуба, где занимался Евгений Манюров, рассказал, что стрелок к ним ходил последние три месяца. Он плохо стрелял и на занятия приходил в длинном черном плаще с капюшоном. Однако у Манюрова были все документы, которые подтверждали его вменяемость. Также у него было разрешение на владение гладкоствольного охотничье оружие.

"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие", - объяснил тренер и подчеркнул, что именно это дало ему право заниматься в клубе.

Как рассказал отец стрелка Фатих Манюров, его сын был угрюмым и замкнутым. Он редко с ним общался после развода. Сын рассказывал ему, что работал в посольстве Арабских эмиратов, но Манюров-старший не очень в это верил. Также Евгений Манюров неоднократно заявлял, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе.

Бывшая супруга позвонила ему вечером 19 декабря и сказала, что сын не вернулся домой после соревнований по стрельбе, а ночью к нему пришли сотрудники ФСБ и сообщили, что сын совершил преступление. Он был шокирован поступком сына и сказал, что "лучше бы он себе пулю в лоб пустил". Также он не исключает, что сын был зомбирован кем-то.

На месте стрельбы было установлено, что Манюров был вооружен карабином "Сайга" и ножом. Также было найдено самодельное взрывное устройство. Что стало мотивом для совершения преступления – неизвестно. Возможно, он хотел устроить провокацию в День работников органов безопасности России.