Стрельба в Тернополе: стало известно о ранении еще одного ребенка

В Тернополе обстреляли ребенка, который катался на санках около школы №26. Пострадавшего госпитализировали со множественными ранениями (около 30) по всему телу. Как выяснилось позже, ранения получил также и другой мальчик.

Оба ребенка во время происшествия находились рядом. Об этом передает местное издание Politerno.

Как рассказал начальник отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергей Крета, второму мальчику дробь попала в лицо. Школьнику уже сделали операцию.

"Установлен еще один пострадавший мальчик, который был рядом с тем мальчиком. У него обнаружили одну пулю. Он сам раньше не признавался", - заявил правоохранитель.

У мужчины, который живет неподалеку, нашли дома гладкоствольное ружье - пыж.

"Когда мы проверяли информацию, обходили все окружающие дома, делали параллельно баллистическую экспертизу движения шариков, дробинок, которые были обнаружены на месте, где был мальчик, эта экспертиза нас привела в одну из квартир, в которой проживает одинокий житель Тернополя. Мы нашли ружье, которое именно стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами. Так называемый пыж, где идет заряд дробными шариками. Когда стреляют таким патроном, эти дробинки разлетаются на очень большое расстояние, их там много, в патроне может быть более 100", - рассказал Крета.

В Тернополе детей обстреляли из ружья (фото: tp.npu.gov.ua)

Также сообщается, что подозреваемый мужчина не признается в стрельбе. Он утверждает, что ружьем пользовался давно.

По факту происшествия полиция начала расследование по статье "хулиганство" (296 УК).

Видео: В Тернополе обстреляли детей около школы, которые катались на санках

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Николаеве мужчина открыл огонь по соседям из-за того, что они устроили фейерверк, и в результате пуля попала в десятилетнего мальчика.