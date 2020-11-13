Стрельба в полицейских в Киеве: среди преступников оказался "Мистер Украина"

В Киеве нарушитель ПДД открыл огонь по патрульным и ранил одного из инспекторов. Позже преступник и еще двое мужчин, которые находились с ним в салоне авто и пытались сбежать с места происшествия на улице Героев Космоса, были задержаны.

У злоумышленников обнаружили пистолет и гранаты, а правоохранителя с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали.

Как выяснилось, все задержанные мужчины имели судимости. Об этом передает "Обозреватель".

Так, один из злоумышленников - 43-трехлетний Марьян Маковский из Каменец-Подольского под Хмельницким - ранее отбывал срок за убийство и разбой. Кроме того, мужчина находился в розыске с 2017 года за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Также выяснилось, что в апреле 2019-го его лишили родительских прав, так как Маковский совершенно не выполнял родительских обязанностей и его ребенок даже не знал, как отец выглядит.

Вторым нарушителем является 28-летний Петр Мацак из Ужгорода, который в 2010 году стал победителем конкурса "Мистер Украина", а затем участвовал в международном конкурсе красоты "Mister International 2010" в Джакарте в Индонезии.

Один из задержанных за стрельбу в Киеве Петр Мацак ранее как "Мистер Украина" участвовал в международном конкурсе красоты (фото: plus.obozrevatel.com)

Стало известно, что после этого молодой человек некоторое время работал за границей.

По словам главы творческого центра "Стар Тайм", соучредителем которого был Мацак еще в 18-летнем возрасте, с бывшим бизнес-партнером он давно не общался, но знал, что у парня, проживающего в Киеве, были проблемы с полицией и что он попал под дурное влияние.

В открытом доступе есть информация о том, что в 2015 году Мацак и еще два человека проходили по делу о кражах в домах. Им дали по 5 лет тюрьмы, однако двое легко отделались - суд назначил испытательный срок в 1,5 года.

Еще один задержанный за инцидент 13 ноября - 43-летний Валерий Зиков из Хмельницкой области - в 2008-м был осужден за грабеж.

Ранее сообщалось, что по факту перестрелки в Киеве полиция открыла два дела.

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