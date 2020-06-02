Стрельба в Одессе: появились новые детали разборок (видео)

В Одессе 2 июня было очень неспокойно, за одно утро в городе произошло сразу два конфликта с использованием огнестрельного оружия. Первый – на популярном рынке "7-й километр", а второй – в центре города.

Стрельба на 7-м километре

Рано утром во вторник, 2 июня, в магазин тканей зашли люди с оружием, и открыли огонь по работникам. Два человека получили ранения. Неизвестные в масках использовали травматическое оружие. Пострадавших госпитализировали, а злоумышленники уехали с места происшествия на автомобиле еще до приезда сотрудников полиции.

Стрельба в Одессе 2 июня

Как сообщает издание "Народная правда", нападение произошло в павильоне, который арендует выходец с Ближнего Востока. По предварительным данным, нападающих было около 10 человек, они все были в масках и капюшонах.

Кроме того, на месте была замечена еще одна группа людей, которая видимо имела отношение к арендатору этого павильона. Они пытались злоумышленникам помешать скрыться. После того, как им это не удалось, они отправились бить стекла в другом павильоне. По словам очевидцев, на рынке произошли разборки между двумя бизнесменами.

Позже стало известно, что в конфликте участвовали две группы граждан Сирии. Полиция задержала нескольких участников.

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей со своими соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынке, вооружились битами и пистолетом для отстрела резиновых пуль. С этим они пошли к их магазину, где разбили окна", - рассказал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

Стрельба в центре города

На пересечении улиц Ришельевская и Успенская произошел второй конфликт. Мужчины кавказской внешности разбили окно в машине и попытались похитить портфель с крупной суммой денег. Владелец автомобиля пытался догнать воров и стрелял по ним из травматического оружия. На данный момент информации о жертвах нет, а полиция объявила в городе план-перехват.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала причастных к стрельбе на "7-м километре" в Одессе.

А также рассказывали о том, что в сеть попало видео перестрелки в Броварах - стреляли боевыми патронами.