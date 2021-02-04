Стрельба в Киеве: мужчина с балкона открыл огонь по прохожим (фото)

В Киеве мужчина устроил стрельбу по людям с балкона в квартире жилого дома на улице Соломенской. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Правоохранители уже задержали стрелка, который признался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

О происшествии "копам" сообщили очевидцы. На место происшествия прибыл экипаж патрульных, и в этот момент выстрелы сразу прекратились.

Прохожие и жители дома помогли инспекторам определить квартиру стрелка.

"Дверь открыл мужчина, на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Гражданин позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по незнакомца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свое поведение стрелок объяснил тем, что под его окнами "постоянно ходят подозрительные лица".

Неадекват передал правоохранителям пистолет и патроны к нему. Также во дворе обнаружили одну из стреляных гильз.

В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим во дворе (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Какая правовая квалификация дана действиям мужчины, устроившему стрельбу по прохожим, пока не сообщается.

В Киеве неадекват устроил стрельбу по людям во дворе жилого дома (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Ранее сообщалось, что в Киеве кавказцы устроили стрельбу под жилыми домами, при этом кричали "Аллах Акбар" и бросали "бомбочки"-петарды.

Также мы писали о том, что недавно под Одессой подросток устроил стрельбу на детской площадке - в результате инцидента были пострадавшие.