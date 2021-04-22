Стрельба по дорожникам в Киеве: мажор объяснил причину дикой выходки

В Киеве мужчина стрелял в дорожников во время их работы в Печерском районе, ранив одного их коммунальщиков в ногу. Злоумышленник после инцидента скрылся, но вскоре его задержали, объявили о подозрении, и уже арестовали.

Фигурантом дела оказался 38-летний мужчина. Как рассказали в полиции, 21 апреля на Железнодорожном шоссе в ходе конфликта с работниками бригады КП ДЭУ Печерского района он открыл стрельбу и ранил одного из них.

"Мужчина совершил один выстрел вверх, после чего совершил второй выстрел в ногу одного из ремонтников, причинив последнему телесные повреждения", - рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она также уточнила, что, как установило следствие, водитель "Рено" спровоцировал ссору и конфликт с дорожниками из-за того, что они якобы мешали ему проехать.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Так, у мужчины в авто обнаружили травматический пистолет и патроны к нему, которые отправили на экспертизу.

Сегодня Печерский райсуд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

В Киеве мужчина обстрелял дорожников на Печерске, которые ему "мешали проехать" (фото: facebook.com/kievavtodor)