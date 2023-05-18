Страждає кожен третій українець після 40: як уникнути важкої хвороби

У всьому винна спадковість?

За словами кардіолога, в Україні кожна третя людина, старша 40 років, має гіпертонічну хворобу.

"Довкола гіпертонії існує багато стереотипів. Наприклад, що це хвороба старшого віку. А ще - що вона спадкова, тому її ніяк не уникнути. У цих стереотипах є зерно правди, але тільки частково!" - наголошує лікарка.

Це правда - тиск підвищується з віком, а спадковість грає не останню роль. Але попередити появу артеріальної гіпертензії можливо.

Як уникнути АГ

Підтримуйте в нормі свою вагу, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. Алкоголь і куріння шкодять організму, зокрема й серцю та судинам.

Будьте фізично активними: спортзал, біг, велосипед, плавання - обирайте те, що до душі.

Споживайте менше солі. Добова норма - не більше 5 грамів.

Вживайте більше овочів, фруктів, зелені.

"Гіпертензія - серйозна хвороба. Якщо її не лікувати, вона може призвести до інфаркту чи інсульту. Але у ваших силах цього не допустити!" - підсумувала лікарка.

І пам'ятайте при високому тиску (140/90 і вище) - обовʼязково звертайтеся до лікаря. Навіть якщо ви до нього "звикли" і вам здається, що ви почуваєтеся нормально. Організм з таким тиском працює на виснаження.

Лікування артеріальної гіпертензії має відбуватися на постійній основі: не можна собі скасовувати і призначати препарати, а також робити "перерви", бо тиск нормалізувався. Інфаркт та інсульт - це не жарти!