Страшный бой на Донбассе 18 февраля: появилось жуткое видео

На Донбассе в районе Золотого 18 февраля российские наемники перешли в жесткую атаку. Они попытались прорвать линию разграничения, украинские военные дали отпор, но армия понесла потери. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на утро 10.00 бой окончен.

В сети опубликовали еще одно видео жестокого обстрела.

Бой на Донбассе 18 февраля (YouTube)

Против украинской армии работала артилерия и минометы. Противник использовал предварительное огневое подавление украинской системы обороны.

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В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое и рассказали, что в ходе ожесточенных боев на Донбассе ВСУ действительно понесли потери. В украинской армии пять тяжело раненых бойцов, у противника - один.

Отмечается, что противники запросили режим тишины. Позиции украинского войска не потеряны.

К слову, президент Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Брифинг для прессы по итогам заседания назначен на 12:00.