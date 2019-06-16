В страшной ДТП погибла легендарная украинская тренер

Любовь Рассихина, судья международной категории, погибла в ДТП возле Привокзального рынка на ул. Городоцкой во Львове. Автомобиль совершил наезд на женщину, когда та шла на поезд. Трагическое происшествие произошло вечером 15 июня. Об этом сообщает местное издательство "Форпост".

Родственники погибшей сообщили, что Любовь Рассихина должна была сесть на поезд, чтобы приехать к своей дочери в Венгрию. После ДТП смерть женщины наступила моментально. Ей было 77 лет, однако не теряла свою активность и спортивный характер.

Любовь Рассихина - жена легенды львовских "Карпат" Бориса Рассихина, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп-Л", ранее СКА-8, МС СССР, судья международной категории.

Крыжановский Добрыня Афанасьевич, бывший президент федерации гимнастики Львовщины, вместе со всем спортивным сообществом выражает глубокое сочувствие семье.

Любовь Рассихина (слева) погибла в ДТП – биография гимнастки и подробности аварии (фото: fortpost.lviv.ua)

Напомним, что ранее сын легендарного российского спортсмена зарезал свою мать. Трагедия произошла в доме спортсмена в поселке Новая Романовка (Всеволожский район Ленинградской области). Сын хоккеиста расправился с матерью, 45-летней Ириной, в присутствии своего брата, 15-летнего Арсения.

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