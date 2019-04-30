В страшном ДТП на Прикарпатье погибла полицейская: все детали (фото)

Дорожно-транспортное происшествие в Ивано-Франковской области произошло вечером 29 апреля в пгт Богородчаны. Водитель BMW X5 не соблюдал дистанцию, превысил скорость и врезался в Renault Kangoo. Сразу же после аварии водитель вылез из побитого авто и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба полиции в области.

От полученных травм 31-летняя пассажирка Renault скончалась по дороге в больницу. Она была жительницей Богородчан и работала в полиции. В аварии также пострадал муж погибшей, который находился за рулем, и их 4-летняя дочь.

ДТП под Ивано-Франковском - погибла сотрудница полиции (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Сообщается, что на следующий день, 30 апреля, около 10:00 полицейским удалось разыскать виновника аварии. Им оказался 41-летний житель села Росильная Богородчанского района.

Ребенок и муж погибшей полицейской сейчас находятся в реанимации, где за их жизнь борются медики.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины.

ДТП под Ивано-Франковском - погибла сотрудница полиции (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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