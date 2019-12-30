Страшное наказание: Заворотнюк перед Новым годом сделала признание о любви

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака головного мозга и по прогнозам врачей проведет в больнице еще несколько недель, чтобы полностью пройти реабилитацию. Тем временем поклонники актрисы пытаются поддержать и приободрить звезду сериала "Моя прекрасная няня" накануне новогодних праздников и публикуют в сети архивные чувственные фото с ней и Дедом Морозом.

Также перед Новым годом 2020 российский журналист вспомнил, как в костюме этого сказочного персонажа поздравлял Анастасию с семьей с праздниками. Тогда актриса поделилась с ним признанием о своей первой любви.

По словам Олега Перанова, одиннадцать лет назад во время праздников Заворотнюк разоткровенничалась в разговоре с ним про амурные переживания и рассказала, что была тогда несчастной. Об этом передает Sobesednik.

"Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль "Ромео и Джульетта". Главную женскую роль играла мама, а Ромео - артист Юрий Минеев", - сказала Анастасия.

Актриса призналась, что сразу влюбилась в него.

Обычно перед спектаклем в астраханском ТЮЗе Минеев сажал ее себе на плечи, и юная Заворотнюк крепко держала артиста за руки и "считала, что он принадлежит только мне".

Когда нужно было выходить на сцену, Юрий снимал ее с плеч и говорил: "Настенька, подожди меня за кулисами".

"А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!", - рассказала Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Так, она приревновала своего избранника к собственной маме - Валентине Борисовне.

"Услышав, как мама на сцене произносит: "Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео", - я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл", - сказала Заворотнюк и добавила, что за свою проделку получила "страшное наказание": Минеев больше не носил ее на плечах.