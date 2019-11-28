Страшное ДТП с Кулебой и детьми: омбудсмен показал фото из больницы

Николай Кулеба попал в страшную аварию в Чабанах Киевской области в воскресенье, 24 ноября. В ДТП пострадало четыре человека - сам 47-летний омбудсмен, его дети Тимофей и Елисей, а также 21-летний водитель микроавтобуса Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Camry Кулебы.

Недавно уполномоченный президента по правам ребенка показал в Facebook фото из больницы "Феофания", куда его пришел навестить второй водитель, которого зовут Вадим.

По словам омбудсмена, молодой человек уже выписался из Киево-Святошинской больницы в Боярке, куда его увезли после аварии.

Николай Кулеба со вторым водителем Вадимом (фото: facebook.com/KulebaMykola)

"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей!" - пишет Николай Кулеба.

Омбудсмен поблагодарил всех за поддержку, и выразил надежду на полное выздоровление детей.

Напомним, Николай Кулеба вместе со старшим сыном Тимофеем и младшим 10-летним Елисеем попал в аварию в Чабанах на Киевщине. Омбудсмен проехал перекресток на красный свет, и уже в конце маневра произошло столкновение с микроавтобусом.

По некоторым данным известно, что ни водитель, ни старший сын не были пристегнуты, а младший ехал без автокресла.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: facebook.com/pumamgo)

На данный момент известно, что старший сын Николая Кулебы введен в искусственную кому для восстановления организма. Парень лежит в неврологическом отделении "Феофании", и в будущем ему может понадобиться операция. Младший сын Елисей показывает хорошую динамику выздоровления, он в "Охматдете". Николаю Кулебе врачи дают хорошие прогнозы на выздоровление.