Мне страшно: активистку затравили в сети за пикет против Зеленского

В Ровно на пикет с плакатами в поддержку импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского вышли двое подростков – Даша Коц и ее друг. Шестнадцатилетнюю Дашу и ее 20-летнего друга задержали и доставили в отделение полиции.

На них составили протоколы о совершении административного правонарушения по статье 185-1 (Нарушение порядка и организации проведений собраний, митингов, уличных походов и демонстраций).

Пикет в Ровно (facebook.com/Даша Коц)

Также был составлен протокол на маму Даши. Девушка сообщила, что в полиции на нее кричали, давили на нее и высказали претензии, что она испортила работникам полиции день.

В Ровно 16-летнюю Дашу Коц задержали за проведение пикета против Зеленского (Телеканал UA: Рівне)

После резонанса Дашу Коц начали травить в социальных сетях. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что за то, что она не побоялась отстаивать свою позицию, ее начали обзывать различными неприятными словами и пожелали ей умереть.

"Я ужасно подавлена. Мне желают умереть от рака, пыток, смерти, избиения. Называют меня шлюхой и алкоголичкой. Оскорбляют мою внешность, которую я не выбирала. За то, что я не побоялась отстоять свою позицию и осветить беспредел полицейских и бездействие власти. Я сейчас в таком состоянии, в котором выходила из отделения - морально опустошена, разбита и подавлена. Мне страшно, и я не знаю, что будет дальше. Не хочу знать", - написала девушка.

Скриншот поста (facebook.com/Даша Коц)

Украинцы выступили в защиту Даши Коц и написали ей в комментариях, что она храбрая девушка и не должна сдаваться из-за того, что ей пишут угрозы.

Не обращай внимания, так выглядит популярность, а за оскорбления, угрозы – блокируй и все.

Ты стала мощной фигурой в информационном поле, каждая такая фигура чувствует так или иначе противодействие, сопротивление, это закон природы. И всерьез нельзя воспринимать ни один, НИ ОДИН из этих комментов!

Ты молодчина. В таком возрасте проявить такую крепкую сознательную позицию. Держись, мы с тобой. Не впадай в депрессию.

Держись и не обращай внимания, о тебе также много хорошего пишут. Например, что ты отличница узнала из комментариев. Так держать, то, что ты сделала, уже очень много!

Даша, борьба - дело не легкое, надо научиться держать удары. Тебе государство наше восстанавливать, потому что именно такая молодежь, как ты, и должна идти в Верховную Раду, в Кабинет Министров, возглавлять исполнительную и законодательную власть.

Скриншот комментариев (facebook.com/Даша Коц)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Москве задержали известную активистку Викторию Ивлеву, которая вышла на одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.

А также мы писали о том, что Ирина Геращенко раскритиковала задержание несовершеннолетних в Ровно.