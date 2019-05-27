Мне страшно: активистку затравили в сети за пикет против Зеленского

Девушка рассказала, что ей пишут после проведения пикета
В Ровно на пикет с плакатами в поддержку импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского вышли двое подростков – Даша Коц и ее друг. Шестнадцатилетнюю Дашу и ее 20-летнего друга задержали и доставили в отделение полиции.
На них составили протоколы о совершении административного правонарушения по статье 185-1 (Нарушение порядка и организации проведений собраний, митингов, уличных походов и демонстраций).
Пикет в Ровно (facebook.com/Даша Коц)
Также был составлен протокол на маму Даши. Девушка сообщила, что в полиции на нее кричали, давили на нее и высказали претензии, что она испортила работникам полиции день.
В Ровно 16-летнюю Дашу Коц задержали за проведение пикета против Зеленского (Телеканал UA: Рівне)
После резонанса Дашу Коц начали травить в социальных сетях. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.
Она сообщила, что за то, что она не побоялась отстаивать свою позицию, ее начали обзывать различными неприятными словами и пожелали ей умереть.
"Я ужасно подавлена. Мне желают умереть от рака, пыток, смерти, избиения. Называют меня шлюхой и алкоголичкой. Оскорбляют мою внешность, которую я не выбирала. За то, что я не побоялась отстоять свою позицию и осветить беспредел полицейских и бездействие власти. Я сейчас в таком состоянии, в котором выходила из отделения - морально опустошена, разбита и подавлена. Мне страшно, и я не знаю, что будет дальше. Не хочу знать", - написала девушка.
Скриншот поста (facebook.com/Даша Коц)
Украинцы выступили в защиту Даши Коц и написали ей в комментариях, что она храбрая девушка и не должна сдаваться из-за того, что ей пишут угрозы.
Скриншот комментариев (facebook.com/Даша Коц)
Напомним, ранее мы сообщали, что в Москве задержали известную активистку Викторию Ивлеву, которая вышла на одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова.
А также мы писали о том, что Ирина Геращенко раскритиковала задержание несовершеннолетних в Ровно.