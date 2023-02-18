Страшний тиран: зірка шоу-бізу зробила гучне зізнання про батька (відео)

Що відомо про родину співачки

"Мама працювала, аби хоч що-небудь можна було нам купити. З татом була інша історія. Він був тираном. Я постійно просила маму розлучитись. В дитинстві я пережила і побачила багато - погане ставлення до мами, сімейні бійки і навіть поліцію викликали", - розповідає артистка.

М'ята також згадує, що її мама не розлучилась, бо у радянські часи це було не заведено - люди боялись осуду інших.

"Я просто йшла з дому гуляти на набережній, щоб перечекати, коли там все перекипить у родині. А тоді я верталась і йшла грати на фортепіано. І так багато років я жила у цьому всьому. Це було важко", - додає М'ята.

Також вона наголошує, що її сестра, яка старша на 11 років, також намагалась бувати в дома якомога рідше, аби не бачити сварок батьків.

"Попри все у мене немає ненависті до батька. Він пішов з життя 4 роки тому і всім стало легше. Він страшний тиран був. Те, що він витворяв мамі і взагалі, це навіть страшно розповідати", - додає співачка.

Відомо, що батько М'яти помер від онкології, яку, ймовірно, спричинила радіація від Чорнобильської аварії - він був ліквідатором наслідків катастрофи.

Маму співачка зараз переселила за Київ та, за її власними словами, намагається показати інше життя - щасливе.

Як важке дитинство вплинуло на артистку

Співачка зазначає, що важке дитинство не зробило із неї замкнутої людини. Вона навпаки завжди намагається радіти й усміхатись.

"Я росла іншою дитиною і в іншому світі. Мене врятувала музика. Я постійно не була вдома, я постійно займалась. І якщо була можливість позайматись довше в школі, то я лишалась там, щоб коли я вже вернулась додому, цього всього не бачити", - каже М'ята.

Також вона зізналась, що у дорослому віці їй таки довелося пропрацювати ці травми з дитинства з психотерапевтом.

"На особистому житті це не позначилось. Єдине, що я не можу терпіти крику. Я одразу замикаюся, розвертаюся і йду", - говорить артистка.

Також вона закликає усіх, у кого є насильство і тиранія у сім'ї, у жодному разі не терпіти. Якщо не можуть самі справитися з цієї проблемою, то звертатись по допомогу.