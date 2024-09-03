Страшніші за фільм жахів: 6 реальних місць у світі, які перевершують нічні кошмари

Костниця Седлец, Чехія

Костниця Седлец - це одна з найбільш моторошних церков у світі, розташована у невеликому чеському місті Кутна Гора. Вона знаменита тим, що її інтер'єр прикрашений людськими кістками, які були використані для створення люстр, хрестів і навіть гербів.

Легенда свідчить, що ці кістки належать тисячам людей, померлих під час Чорної смерті у 14 столітті. Це місце точно не для слабкодухих, адже вигляд кісток у такій кількості залишає незабутні враження.

Костниця Седлец (фото: Вікіпедія)

Острів ляльок, Мексика

Острів ляльок, що знаходиться неподалік від Мехіко, вважається одним із найстрашніших місць у світі.

Острів отримав свою назву завдяки сотням старих і зламаних ляльок, які висять на деревах. За легендою, чоловік на ім'я Хуліан Сантана Баррера знайшов тіло потопленої дівчинки на острові і почав збирати ляльок, щоб вшанувати її пам'ять.

Відтоді острів заполонили моторошні фігурки, що дивляться порожніми очима на відвідувачів.

Ляльки з часом стали ще страшнішими, їхні частини тіла відпадають, а шкіра знебарвлюється під впливом погоди (фото: Вікіпедія)

Ліс Аокігахара, Японія

Ліс Аокігахара, також відомий як "Ліс самогубств", розташований біля підніжжя гори Фудзі в Японії.

Він набув сумнозвісної репутації через велику кількість самогубств, що сталися тут протягом багатьох років. Ліс густий і темний, що створює гнітючу і похмуру атмосферу, яка притягує людей із депресивними настроями.

Звуки тут приглушені, а через переплетені гілки дерев світло майже не проникає всередину. Це місце стало настільки відомим, що уряд навіть встановив таблички з проханням не вчиняти самогубство і шукати допомоги.

Багато хто вірить, що в лісі блукають душі тих, хто тут помер (фото: Вікіпедія)

Ліс Хойя-Бачу, Румунія

Ліс Хойя-Бачу в Румунії, відомий як "Бермудський трикутник Трансильванії", славиться своєю надприродною атмосферою.

Це місце вважається одним із найбільш паранормальних у світі, де часто фіксують незвичайні явища. У центрі лісу знаходиться загадкова кругла галявина, де не ростуть дерева, а компаси та електроніка часто виходять з ладу.

За легендами, тут зникають люди, а ті, хто повертається, не пам'ятають, що сталося. Місцеві жителі стверджують, що бачили в лісі НЛО і дивні світлові явища.

Ліс Хойя-Бачу в Румунії (фото: Mybestplaces.com)

Підвісні труни в Сагаді, Філіппіни

У віддаленому регіоні Сагада на Філіппінах існує давня традиція підвішувати труни з покійними на скелі. Цей ритуал походить від місцевих племен, які вважали, що чим ближче до неба похований їхній померлий, тим швидше його душа зможе досягти раю.

Труни, підвішені на великій висоті, виглядають моторошно і символізують зв'язок між світом живих і мертвих. Багато з цих трун віком у кілька століть, вони розпадаються під впливом часу, але традиція залишається живою.

Підвісні труни в Сагаді (фото: kuoni.co.uk)

Хеллтаун, Огайо, США

Хеллтаун - це покинуте місто в Огайо, яке стало об'єктом численних міфів і легенд.

Його історія починається з того, що уряд викупив землю для створення національного парку, проте проєкт був скасований, і мешканці були змушені залишити свої домівки.

Місто поступово занепало і стало осередком різних страшних історій про привидів, сатаністів і мутантів.

Занедбані будинки, порослі бур'яном вулиці і моторошні знаки на дорогах створюють атмосферу справжнього жаху. Місцеві легенди розповідають про дивні явища і страхітливих створінь, що мешкають у цьому покинутому місті.

Хеллтаун, Огайо (фото: It's something Wiki)