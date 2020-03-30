ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Им не страшен даже коронавирус: астролог назвал самые сильные знаки Зодиака

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 21:26
Им не страшен даже коронавирус: астролог назвал самые сильные знаки Зодиака
Знаки Зодиака, которые не боятся вирусов и инфекций (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не боятся вирусов и инфекций

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и по состоянию на 30 марта диагноз подтвержден у 480 жителей нашей страны. Как говорят медики, в группе риска находятся те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

А вот астрологи назвали знаки Зодиака, которые намного реже других простужаются и болеют различными вирусными инфекциями. Представители этих знаков обладают отличным иммунитетом и болеют намного реже остальных представителей зодиакального созвездия.

Раки

Эти знаки Зодиака очень ответственно относятся к своему здоровью и ко всему, что с ним связано. Им абсолютно не чужды меры профилактики, они реже других подвержены вредным привычкам и чаще ведут спортивный образ жизни. Кроме того, Раки внимательно относятся к своему рациону питания и поэтому им не страшны различные вирусы, так как они физически здоровые люди.

Козероги

Представители этого знака Зодиака отличаются чрезмерной осторожностью и если грозит какая-нибудь беда, именно Козероги примут все меры для того, чтобы обезопасить себя и близких от малейшего риска заражения. Козероги также обладают прекрасным иммунитетом, поэтому им инфекции тоже не страшны.

Стрельцы

Жизнерадостные и активные Стрельцы практически всегда сохраняют спокойствие и не поддаются панике. Эти счастливчики имеют очень крепкую нервную систему и по мнению астрологов, риск заражения инфекциями и вирусами у них минимальный. Кроме того, Стрельцы – самые везучие знаки Зодиака во всем созвездии.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на неделю, с 30 марта по 5 апреля.

Эти знаки Зодиака обогатятся в апреле: точный прогноз астрологов Этим знакам Зодиака нужно поберечь здоровье: гороскоп на апрель
Новости Украины гороскопастрологзнаки Зодиака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь