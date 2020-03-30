Им не страшен даже коронавирус: астролог назвал самые сильные знаки Зодиака

Знаки Зодиака, которые не боятся вирусов и инфекций (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не боятся вирусов и инфекций

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и по состоянию на 30 марта диагноз подтвержден у 480 жителей нашей страны. Как говорят медики, в группе риска находятся те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

А вот астрологи назвали знаки Зодиака, которые намного реже других простужаются и болеют различными вирусными инфекциями. Представители этих знаков обладают отличным иммунитетом и болеют намного реже остальных представителей зодиакального созвездия.

Раки

Эти знаки Зодиака очень ответственно относятся к своему здоровью и ко всему, что с ним связано. Им абсолютно не чужды меры профилактики, они реже других подвержены вредным привычкам и чаще ведут спортивный образ жизни. Кроме того, Раки внимательно относятся к своему рациону питания и поэтому им не страшны различные вирусы, так как они физически здоровые люди.

Козероги

Представители этого знака Зодиака отличаются чрезмерной осторожностью и если грозит какая-нибудь беда, именно Козероги примут все меры для того, чтобы обезопасить себя и близких от малейшего риска заражения. Козероги также обладают прекрасным иммунитетом, поэтому им инфекции тоже не страшны.

Стрельцы

Жизнерадостные и активные Стрельцы практически всегда сохраняют спокойствие и не поддаются панике. Эти счастливчики имеют очень крепкую нервную систему и по мнению астрологов, риск заражения инфекциями и вирусами у них минимальный. Кроме того, Стрельцы – самые везучие знаки Зодиака во всем созвездии.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака на неделю, с 30 марта по 5 апреля.