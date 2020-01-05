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Холодная весна и осень с морозами: синоптики шокировали прогнозом на 2020 год

STYLERЖизнь    05.01.2020 - 20:46
Холодная весна и осень с морозами: синоптики шокировали прогнозом на 2020 год
Прогноз погоды на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Синоптики шокировали аномальным прогнозом погоды на 2020 год

Прогноз погоды на 2020 год в Украине сулит людям лютую зиму, прохладное лето и осень с морозами. Такими новостями шокировал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня".

По прогнозу Горбаня, зима 2020 будет очень холодной, с обильными снегопадами. Весна к украинцам придет позже обычного, а вот май месяц будет по-настоящему летним, а не весенним. Лето наступит не по календарю, а в августе. Осень будет ранеей, а бабье лето наступит в октябре.

По прогнозу синоптика, конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы.

"Осень будет холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь – холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", - рассказал Леонид Горбань.

Как мы ранее писали, погодные условия в наступившем 2020 году в Украине приведут к новым температурным рекордам и увеличат количество аномалий. Об этом говорила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух.

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