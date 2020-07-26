Стояли и смотрели: в Азовском море на глазах у отдыхающих утонула девушка

В субботу, 25 июля, на диком пляже в Тубале в Приазовском районе Запорожской области утонула девушка. При этом пожилой мужчина видел, как она тонет и ничего не предпринял.

Когда девушка купалась, на побережье был шторм, но что именно стало причиной трагедии неизвестно. Ее вытащили на берег, и попытались вернуть к жизни, но увы, не смогли. Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

Очевидица происшествия Надежда Созинова написала в Instagram, что девушка отдыхала на пляже в компании, но купалась одна. Когда ее тело вытащили из воды, подошел пожилой мужчина и начал рассказывать, что еще час назад видел, как девушка пошла купаться и начала тонуть.

Подруги или родственницы девушки прибежали, когда уже прошло около 20 минут после обнаружения тела. На пляже они оставили ее одну, так как она хотела еще искупаться.

Видео (18+) с места трагедии можете посмотреть по этой ссылке.

Женщина также отметила, что скорой помощи до места инцидента необходимо было ехать 27 километров. Так как пляж дикий, то на нем нет ни спасателей, ни аппаратов для очистки легких, ни тем более медиков, которые могли бы оказать первую помощь.

"Прошу вас, берегите себя, никто не застрахован от несчастного случая, но будьте немного предусмотрительнее и, пожалуйста, помогите человеку, если он действительно в этом нуждается. Очень страшно смотреть как из молодой девочки уходит жизнь", - написала Надежда.

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