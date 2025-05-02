Стосунки чудові, а у ліжку холодно? 5 способів, які швидко виправлять цю неприємність

У вас чудові стосунки: довіра, підтримка, плани на майбутнє - усе як має бути. Але є один нюанс, про який незручно говорити: секс залишає бажати кращого. Якщо це про вас, не поспішайте робити висновки про "несумісність". Часто причина банальніша, і вирішується без драми. Як саме?

Що робити парі, у якої гарні стосунки, але є проблеми у ліжку, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Зізнаймося чесно: не всі проблеми в стосунках починаються зі сварок, зради чи охолодження. Іноді все - майже ідеально. Любов, повага, підтримка, гумор, побутові обійми й ранкова кава в ліжко. Але є одна деталь, яка псує всю картину.

"Секс. Який поки що ще не катастрофа, звісно. Але він"так собі" - без вогню, без бажання, без того "вау", яке колись було - або мало б бути. І тут починається найцікавіше. Бо в хороших стосунках такі теми… якось незручно підіймати. Ніби скажеш - і образиш. Або тебе не зрозуміють. Або подумають, що перебільшуєш", - каже експерт.

Чому у пари виникають такі проблеми?

Секс - не автоматичне продовження кохання

Кохання створюються серцем, а секс - бажанням, тілом, гормонами. Можна кохати та не хотіти. Це нормально, але важливо це розуміти, помічати та працювати з цим.

Різна сексуальна мова

І так буває навіть в ідеальних стосунках. Комусь важлива ніжність, а хтось хоче пристрасті, розірваного одягу та домінування.

"Якщо постійно мовчати, як це часто буває у "хороших парах", незадоволення накопичується. Якщо потреби у ліжку не задовольняються, секс не дуже приваблює. Але при цьому самі стосунки можуть бути чудовими", - додає Віталій Курсік.

Сценарії та звички

Якщо пара постійно займається сексом за одним сценарієм, то з часом спонтанність вбивається. Мозок просто припиняє реагувати на подразники. І це не закінчення почуттів чи зрада, це звичайна фізіологія, коли організм звикає до однакових стимулів.

Ілюзія "в нас все добре"

Багато пар просто не говорять про секс, бо все інше у стосунках - чудове. В результаті ця сфера в ігнорі до останнього, поки не стане пізно.

Психоемоційне виснаження або пригнічення бажань

Втома, стрес, діти, робота, тривожність, недосип, емоційне вигоряння - все це б'є по лібідо зі страшною силою. Якщо у голові хаос, то тілесне бажання відходить на задній план.

Як покращити інтимні стосунки

Почніть з чесної та турботливої розмови

Забудьте про фрази: "а ти не робиш", "а ти робиш", "а ти не пропонуєш", "а ти відмовляєш" - це все не конструктивна розмова. У чесній та турботливій розмові ви маєте не скаржитися, а поділитися своїми бажаннями. Скажіть прямо, що вам хочеться спробувати разом - "я хочу більшого".

"Потрібно почати говорити. Але не звинуваченнями, а з допитливістю. Не з претензій, а з бажання дослідити, що для нас означає "близькість" і що кожному з нас потрібно, аби вона була справжньою", - додає фахівець.

Додайте більше інтимності

Використовуйте все: обійми, дотики без сексуального підтексту, масаж, легенькі поцілунки протягом дня, погладжування. Це банальні, але абсолютно дієві речі, які пробуджують чуттєвість. І без цього складно будувати хороший секс.

Досліджуйте нове разом

Не обов'язково використовувати радикальні сценарії. Почніть з чогось простого - змініть місце, включить музику, світло (або навпаки вимкніть), спробуйте зранку або вдень (якщо звикли вночі). Інколи навіть розмова про фантазії може розбудити у вас "звірів".

"Почитайте одне одному з виразом еротичні розповіді, розповідайте свої еротичні сни. Робіть будь, що, що сподобається обом, щоб викликати сексуальне бажання", - радить коуч.

Забудьте про графіки

Секс за графіком вбиває бажання й усі ваші "у середу та щосуботи" - прямий шлях до цього. То саме стосується втоми, недосипу, вигоряння. Секс починається не в ліжку, а в голові.

Не соромтесь звернутися до спеціаліста

Іноді це справді складніше, ніж здається. Але сексолог не зламає вашу інтимну магію - він допоможе вам її повернути. Часом, робота такого спеціаліста - це переклад з жіночої мови на чоловічу та навпаки.

Неприємність з сексом у хороших стосунках - це не вирок, а задача, яку можна та потрібно вирішити. Працюючи над інтимною сферою, ви не лише вирішуєте "неприємність", але й додаєте до своїх чудових стосунків ще один вимір задоволення, близькості та пристрасті. Не пропустіть можливість мати й чудові стосунки, і чудовий секс!

"Хороші стосунки - це саме те середовище, в якому безпечно шукати, пробувати, відкриватися, змінюватися. І так, це складно. Але куди цікавіше, ніж мовчки погоджуватися на "так собі", - резюмує Віталій Курсік.