Стоматолог розповіла, як швидко зняти зубний біль в домашніх умовах

Зубний біль дуже важко переноситься і вважається одним з найбільш болісних. Коли болять зуби, то важко про щось думати і хочеться скоріше зняти цей біль.
Про це повідомила стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram.
За словами лікаря причин і симптомів зубного болю є дуже багато і було б чудово якомога швидше звернутись до лікаря. Однак, якщо одразу такої можливості немає, то є основні рекомендації, які допоможуть мінімізувати біль:
Окрім того, не потрібно їсти дуже гарячу, холодну, солодку їжу або газовані напої. Якщо палите, то варто утриматись.
Чистити зуби потрібно 2-3 рази на день м'якою щіткою і використовувати нитку та йоршики.
Батькам важливо знати, що при зубному болю у дітей категорично заборонено давати Аспірин.
При високій температурі, набряку, відчутті гною у роті, сильному пульсуючому болі більше ніж 2 дні - терміново звернутися до стоматолога.
Для того, щоб зубний біль більше ніколи не виникав, лікар радить:
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