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Стоматолог розповіла, як швидко зняти зубний біль в домашніх умовах

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Понеділок 07 листопада 2022 15:18
Стоматолог розповіла, як швидко зняти зубний біль в домашніх умовах Що допоможе зняти сильний зубний біль (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зубний біль дуже важко переноситься і вважається одним з найбільш болісних. Коли болять зуби, то важко про щось думати і хочеться скоріше зняти цей біль.

Про це повідомила стоматолог та блогер Уляна Нищій в Instagram.

За словами лікаря причин і симптомів зубного болю є дуже багато і було б чудово якомога швидше звернутись до лікаря. Однак, якщо одразу такої можливості немає, то є основні рекомендації, які допоможуть мінімізувати біль:

  • Можна випити знеболююче - Нурофен 400, Адвіл, Парацетамол 500, Кетанов, Дексалгін;
  • Дітям - Нурофен або Панадол у сиропі. Дозування відповідно ваги дитини;
  • Якщо є набряк, то гріти його не можна. Краще прикласти холодний компрес (можуть бути заморожені овочі з морозилки) на 10-15 хвилин. Але обов’язково варто загорнути у рушник;
  • Потрібно полоскати рот максимально часто, щоб вимити всі залишки їжі з "дірки" в зубі: в стакані теплої (не гарячої) води розмішати 1 ч.л. солі, 0,5 ч.л.соди та 2 краплі йоду;
  • Також можна взяти розчин Хлоргексидин 0.12 % (діткам на марлю чи ватний диск) або "Тандум верде", ополіскувач "Gum" чи "Curaprox".

Окрім того, не потрібно їсти дуже гарячу, холодну, солодку їжу або газовані напої. Якщо палите, то варто утриматись.

Чистити зуби потрібно 2-3 рази на день м'якою щіткою і використовувати нитку та йоршики.

Батькам важливо знати, що при зубному болю у дітей категорично заборонено давати Аспірин.

При високій температурі, набряку, відчутті гною у роті, сильному пульсуючому болі більше ніж 2 дні - терміново звернутися до стоматолога.

Для того, щоб зубний біль більше ніколи не виникав, лікар радить:

  • чистити зуби 2 рази в день пастами з фтором;
  • використовувати зубну нитку та йоршики хоча б 1 раз на день;
  • відвідувати стоматолога 2 рази на рік.

Раніше ми повідомляли, чи можна вагітним лікувати зуби та колоти анестезію.

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