Стоматолог назвав зимню проблему, яка може бути тривожним симптомом раку рота

Виразки в ротовій порожнині є поширеною проблемою, і зазвичай не варто хвилюватися, але є деякі випадки, коли вони можуть бути симптомом дуже серйозної хвороби.

Про що саме йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.

Який симптом раку рота може проявитися взимку

Оскільки морозна та холодна погода бере своє, лікар-стоматолог б’є на сполох через проблеми зі здоров’ям порожнини рота, які відчувають багато людей.

Із зимовими холодами з’являється неприємність у вигляді виразок у роті, які, незважаючи на те, що зазвичай є доброякісними, іноді можуть сигналізувати про серйозніші проблеми зі здоров’ям.

"Більшість виразок у роті заживають протягом 10-14 днів. Якщо виразка залишається довше, це може свідчити про щось більш серйозне, наприклад, рак ротової порожнини, аутоімунне захворювання або хронічну інфекцію. Зневоднення та вищий ризик інфекцій у холодні місяці може загострити виразки в роті", - сказав лікар Андрей Божич.

Він попередив, що не варто списувати постійні виразки звичайними сезонними проблемами, наголошуючи на важливості консультації з професіоналом.

"Але будь-яку виразку, яка не зникає, не слід відкидати як сезонну - дуже важливо перевірити її. Пацієнти часто відкидають це як незначні травми, але виразка, яка триває більше трьох тижнів, повинна сприйматися серйозно. Дуже важливо шукати інші симптоми, такі як червоні або білі плями або грудки в роті", - додав експерт.

Деякі інші ранні ознаки раку порожнини рота або інших серйозних захворювань, таких як вовчак, включають постійний біль у роті або горлі, незвичайні червоні або білі плями всередині рота, шишки або набряки на шиї або щелепі, а також труднощі з жуванням, ковтанням або говорячи.

Експерт підкреслив важливість звернення за медичною допомогою.