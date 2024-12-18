Стоматолог назвала симптом у роті, який може призвести до смертельних наслідків

У святковий період ми можемо пов’язувати зубний біль із солодощами, однак, за словами відомого лікаря, прості звичайні зубні болі можуть призвести до серйозних ризиків для здоров’я, якщо ними нехтувати.

Який симптом у роті має вас насторожити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Який симптом у роті не можна ігнорувати

Стоматолог Сміта Мехра пояснила, що зубний біль із запаленим зубом може посилюватися через обмежений простір для набряку в роті та потребує термінової допомоги.

Відсутність лікування може призвести до втрати зуба, інфекцій і абсцесів, які можуть поширитися по всьому тілу.

"Бактерії, викликані інфекціями, зубними абсцесами або захворюваннями ясен, можуть поширюватися на інші частини тіла, потенційно спричиняючи небезпечні для життя стани, такі як сепсис або інфекції щелепи, шиї чи навіть мозку", - сказала експерт.

Крім того, вона попередила, що неліковані зубні інфекції часто розвиваються в абсцеси, викликаючи посилення агонії, набряк, лихоманку та потребу в негайному лікуванні.

Будь-яка форма зубного болю та такі тривалі стани можуть призвести до незворотного пошкодження навколо ваших зубів, ясен або навіть щелепної кістки, жодна з яких не може відновитися чи відрости після певного моменту, і може змусити лікарів видалити ваші зуби.

Сепсис - це коли організм неправильно реагує на інфекцію і викликає поширене запалення, пошкодження тканин, органну недостатність і смерть у важких випадках.

Неліковані зубні інфекції, які утворюють абсцеси, які можуть спричинити сепсис. Крім того, стоматолог зазначила, що ви не заощадите ні час, ні гроші, зволікаючи з візитом до стоматолога.

Проблеми з зубами на ранніх стадіях часто легші та менш дорогі для лікування.

Однак пізніше звернення до лікаря може вимагати більш інвазивних і дорогих процедур, таких як лікування кореневих каналів, операції або імплантація.