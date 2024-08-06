Стоматолог назвав основні симптоми раку ротової порожнини, які ви можете не помітити

Тривожні симптоми, які мають вас збентежити

Стійкі рани або виразки

Як і у випадку з більшістю симптомів у цьому списку, наявність виразки не обов’язково означає, що у вас рак, але коли це помітили - варто пройти обстеження.

"Хоча не кожна ранка або виразка в ротовій порожнині є ознакою раку, важливо, щоб будь-які стійкі або незвичні виразки оглянув лікар, якщо вони не зникли протягом двох тижнів", - повідомила Мехра.

Кровотеча незрозумілого походження

Коли ракові пухлини ростуть, вони можуть проникати в навколишні тканини та пошкоджувати їх.

"Це може призвести до того, що кровоносні судини стають крихкими та легко розриваються, що призводить до кровотечі. Рак порожнини рота часто може викликати хронічне запалення, яке може зробити тканини більш схильними до кровотечі", - сказала медик.

У поєднанні з іншими симптомами, такими як стійкі виразки, біль або утруднене ковтання, це може бути ознакою раку порожнини рота.

Хронічний неприємний запах з рота (галітоз)

Рак порожнини рота може вражати слинні залози та зменшувати їх кількість. Слина допомагає очистити рот і видалити бактерії, тому її нестача може сприяти неприємному запаху з рота.

"Крім того, це також може спричинити руйнування та гниття тканин ротової порожнини, що створює неприємний запах, який сприяє хронічному неприємному запаху з рота", - сказала стоматолог.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих відчуваєте хронічний неприємний запах з рота, який не зникає після належної гігієни ротової порожнини, вам слід звернутися до лікаря.

Червоні або білі плями

На червоні або білі плями у роті потрібно звернути увагу, якщо вони здаються товстими та білими, і їх неможливо легко зішкребти.

"Вони також можуть проявлятися у вигляді червоних бархатистих плям, які часто більш гладкі та плоскі, ніж навколишні тканини, вони виникають на язиці, яснах, усередині щік", - зазначила лікар.

Зміна голосу

Якщо хрипота зберігається більше двох тижнів без очевидної причини, наприклад застуди, це може свідчити про рак ротової порожнини.

Ваш голос також може стати хрипким або може бути нижчим. Рак у ротовій порожнині може вражати області, що беруть участь у мовленні, такі як язик, горло.