Столкнемся с массой проблем: создание вакцины от COVID-19 несет серьезную опасность

Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Создание вакцины может привести к серьезным последствиям

Вакцина от коронавируса 2020 будет создана в скором времени. Однако экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая утверждает, что проблемы на этом не закончатся.

После создания вакцины от вируса COVID-19 главной проблемой станет дефицит данного препарата, поскольку обеспечить мировые потребности в вакцине очень сложно, информирует "Украина 24".

"Для разработки лекарственного средства обычно нужно 1,5 года, это минимальный срок, связанный с тем, сколько вкладывают инвесторы в этот процесс. Поскольку это всемирная проблема - то денег больше, и есть возможность быстрее провести разработку вакцины и испытания", - сказала она.

Потребность в вакцине на данный моменто больше, чем возможности производителей. И так будет продолжительное время. Весь мир попытается занять место в очереди, чтобы иметь возможность приобрести дозы у потенциальных производителей.

Также будет актуален вопрос экономического соревнования стран, ведь все хотят быть первыми. "И ВОЗ, и государства должны разработать списки категорий граждан, которые имеют право вакцинироваться", - резюмирует экс-глава Министерства здравоохранения.

Сейчас наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований - это означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности.

Напомним, что ВОЗ прекратила испытания препаратов от COVID-19, потому что они не помогут.

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Автор: Дарья Русина