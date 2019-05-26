Не стоит потраченных денег: Комаровский предостерег от бесполезной покупки

Евгений Комаровский рассказал, что одной из самых бесполезных трат денег является покупка кварцевой лампы. Своим мнением эксперт поделился в социальной сети Instagram.

По словам Комаровского, кварцевание за пределами медицинских учреждений не имеет никакого смысла. Поэтому, если есть лишние деньги, лучше потратить их на климатическую технику, увлажнитель воздуха либо системы регуляции отопления.

"Мои рекомендации: не надо покупать никакие кварцевые аппараты: ни для детского сада, ни для дома. Место им только в лечебных учреждениях: в манипуляционных, в операционных и так далее", - указано в сообщении.

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Напомним, что Комаровский опубликовал советы для родителей о том, что должно знать и уметь ребенок, чтобы не попасть в беду.

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