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Когда не стоит делать прививку от COVID-19: врач назвал важное условие

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Среда 28 июля 2021 21:03
Когда не стоит делать прививку от COVID-19: врач назвал важное условие Фото: кому нельзя делать вакцину от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Вакцинацию от коронавируса не рекомендуют делать людям, болеющим системной инфекционной болезнью.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач - иммунолог Борис Донской.

По словам врача при сильном протекании системной инфекционной болезни не рекомендуется делать прививки, потому что любое активное болезненное состояние не подходит для вакцинации.

"И не столько из - за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, высыпания - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - добавил медик.

Кроме того, Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.

Поэтому врач говорит, что если у человека инфекционное заболевание и небольшая температура и вы сделаете прививку, то она может подскочить до 39. В частности это реакция на прививку или болезнь дала о себе знать, никто не выяснить

Медик объясняет, что не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что врачи не смогут отследить, где причина, а где следствие.

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