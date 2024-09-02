Стівен Кінг вкотре підтримав українців та висловився про війну: "Росіяни отримують свою порцію л*йна"

Знаменитий американський письменник Стівен Кінг, відомий палкою підтримкою українців у період повномасштабної війни з Росією, зробив нову заяву. Зокрема, він прокоментував наступ ЗСУ у Курській області.

Що написав з цього приводу знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост у соцмережі X (колишній Twitter).

Кінг підтримав Україну

Так, у публікації 76-річний чоловік висловився про проведення української військової операції на територіях РФ. У неділю, 1 вересня, він оприлюднив заяву про наступ сил оборони України, який ті розпочали ще у серпні.

"Росіяни отримують свою порцію лайн*, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали", - зазначив письменник.

Заява Кінга (Фото: x.com/StephenKing)

Реакція мережі

Тим часом юзери висловили солідарність зі Стівеном та зазначили що будь-яка агресія тягне за собою наслідки. Ось деякі коментарі користувачів мережі:

"Україна має право захищатися від незаконного російського вторгнення. США повністю підтримують Україну!"

"Дії мають наслідки, і агресія Росії отримує відповідь. Справедливість повертається"

"На 100% згоден. Я вважаю це божевіллям. Україна просила у нас дозволу використовувати ракети США для обстрілу території Росії. А у кого росіяни питали дозволу бомбити квартири, церкви, центри міст, школи в глибині українського кордону?"

"Абсолютно так, але наше небажання допомогти Україні завершити справу дуже заважає".

Що відомо про позицію Кінга щодо війни в Україні

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну він висловив підтримку Україні, опублікувавши фото у футболці "I stand with Ukraine". Кадр він підписав словами "Слава Україні".

Письменник активно підтримує нашу країну (Фото: instagram.com/todostephenking)

У березні того ж року письменник оголосив про те, що не збирається поновлювати контракти на видання своїх книжок у країні-агресорці. Пізніше, у тому ж році, зірка висловився про вибух на Кримському мосту, який росіяни назвали актом терору. Той назвав подібні викиди з боку громадян РФ "ідіотизмом".

Крім того, знаменитість робив ще не одну палку заяву на підтримку України та не боявся критикувати росіян у своїх постах.

До слова, у 2016 році разом з іншими американськими письменниками Кінг підписав петицію проти Дональда Трампа як найбільш ймовірного претендента на посаду президента США. А 2018 році він був серед тих, хто закликав звільнити з полону режисера Олега Сенцова, який нині служить у ЗСУ.

Зірка давно продемонстрував свою позицію (Фото: instagram.com/todostephenking)