"Стікала кров'ю". Гейлі Бібер ледь не померла при важких пологах

Модель та дружина співака Джастіна Бібера Гейлі Бібер вперше поділилася особистими деталями народження свого первістка - і зізналася, що цей досвід став для неї найстрашнішим і найважчим у житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості журналу Vogue .

Минулого серпня в сім’ї Гейлі та Джастіна Біберів народився первісток - хлопчик, якого вони назвали Джек Блюз.

Як розповіла зірка, на 39-му тижні вагітності у неї почали відходити навколоплідні води, тож лікарі вирішили не зволікати й запустили процес стимуляції пологів.

Модель каже, що готувалася до пологів максимально відповідально: займалася йогою, зміцнювала м’язи тазового дна, практикувала дихальні техніки, навіть пройшла курс акупунктури.

"Я почувалася фізично сильнішою, ніж будь-коли", - згадує вона.

Гейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Але все пішло не за планом. Пологи тривали майже 18 годин, а після народження сина у Гейлі почалася серйозна кровотеча.

"Я стікала кров’ю. Так, люди помирають. Саме про це я і думала в той момент", - чесно зізналася зірка.

Бібер також поділилася, що після народження первістка зіштовхнулася з непростим періодом - післяпологовою депресією.

І попри допомогу нового терапевта та вживання плацентарних добавок, які, за словами оточення, мали б полегшити стан, емоційно їй було дуже важко.

Крім того, Гейлі зізналася, що мала проблеми з прийняттям власного тіла - боролася з післяпологовою дисморфією та самоненавистю.

Гейлі Бібер із сином (фото: instagram.com/haileybieber)

Зірка розповіла, що набрала сім кілограмів і активно працювала з командою фахівців, які допомагали їй відновити здоров’я - від роботи з тазовим дном і хребтом до повної перебудови тіла.

"Був момент, коли я була дуже зосереджена на тому, щоб повернутися до тієї, ким я була. А потім мені довелося прийняти те, що моє тіло не буде тим самим", - поскаржилася Гейлі.

У матеріалі також згадується, що в соцмережах до Гейлі досі ставляться як до “злодійки”, яка нібито зруйнувала ідеальний союз Джастіна Бібера з Селеною Гомес.

Гейлі і Джастін Бібери (фото: instagram.com/haileybieber)

За словами самої зірки, фанати Селени, схоже, не збираються зупинятися.

"Пройшло вже сім років (з дня нашого весілля, - прим. Ред), але цього не сталося. Можна було б подумати, що хоча б після народження дитини люди рушать далі, трохи заспокояться. Але ні. Тому, я думаю, ці сучки будуть злитися далі", - емоційно заявила модель.

Що відомо про Гейлі Бібер

Гейлі Бібер - американська модель і медійна персона, яка давно стала частиною глянцевого світу. Вона - донька актора Стівена Болдвіна та представниця відомої голлівудської династії.

Її стосунки з Джастіном Бібером почалися ще наприкінці 2015 року, але тривали недовго - вже за місяць пара розійшлася. Та доля дала їм другий шанс: у 2018-му вони знову зійшлися, а вже за кілька місяців офіційно стали подружжям.

У соцмережах давно ходять чутки, що Гейлі роками була шаленою фанаткою співака - нібито буквально “переслідувала” його, хоч і без прямого контакту.

Гейлі і Джастін Бібери (фото: instagram.com/haileybieber)

І хоча ці ствердження не мають підтверджень, онлайн-спільнота їх активно обговорює.

Після того, як Гейлі та Джастін знову стали парою, в неї з’явилося чимало хейтерів: її звинувачували у копіюванні стилю Селени Гомес - колишньої дівчини співака.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Ба більше - багато хто переконаний, що між Селеною і Гейлі триває прихована війна, хоча обидві неодноразово це заперечували.