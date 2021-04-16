Степанову в Раде принесли похоронные цветы от умершего от COVID-19 (видео)

Что известно об инциденте

В пятницу в сессионном зале нардеп отметила, что как раз сегодня в столице хоронят мужчину, который скончался от осложнений COVID-19.

"Пока вы тут докладываете, господин Степанов, на одном из киевских кладбищ хоронят мужчину. Он умер от коронавируса. И родственники просили вам рассказать его историю. Еще три недели назад это был абсолютно здоровый мужчина 68 лет. У него был, правда, диабет. Он пошел к семейному врачу и попросил его вакцинировать от COVID-19. А ему сказали: "Вакцин для вас нет". У нас нет в стране вакцин, потому что вы их не поставили", - обратилась парламентарий к Степанову.

За несколько дней мужчина заболел и умер.

"Так вот, господин Степанов, это похоронные цветы. Их родственники человека, который умер в 68 лет, просили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью - по 500 в день - стоит конкретный человек", - сказала она и вручила министру гвоздики.

Скриншот с видео

Правда, почти сразу цветы с трибуны забрала нардеп Галина Третьякова.

Как отреагировал Степанов

На этот "перфоманс" министр здравоохранения моментально и резко отреагировал. В частности он попросил "не манипулировать смертями людей".

"Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, то вспомните, пожалуйста, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не надо манипулировать смертями людей! COVID - это тяжелая болезнь, которая забирает жизни людей. Не надо манипулировать и использовать смерти людей для своих манипуляций и своего дешевого пиара", - сказал Степанов.

Во время его слов депутаты в зале скандировали: "Ганьба".

Инцидент во время выступления Степанова в Раде