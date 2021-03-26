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Степанов высказался об украинской вакцине от COVID-19: будет дороже

Автор: Владимир Костырин

Разработка украинской вакцины от коронавируса обойдется для государства дороже, чем закупка иностранных препаратов. Тем не менее процесс создания отечественной прививки продолжается.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, на прошлой неделе он встречался с компанией, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19.

"Они находятся на стадии производства лекарственной формы, идет процесс. Разработкой занимается не Институт биохимии, - рассказал Степанов.

Также министр проинформировал, что государство работает над вопросом предоставления определенных гарантий производителям, которые готовы вкладывать средства в разработку препарата.

"Законодательно урегулированные гарантии, что страна будет выкупать у них вакцины, которые входят в календарь прививок. Нужно принятие закона", - обратил он внимание.

Степанов подчеркнул, что эти отечественные вакцины, хоть и будут дороже, имеют важное стратегическое значение, так как обеспечат возможность страны проводить вакцинацию полностью своими силами.

"Мы должны понимать, что вакцины, которые мы будем покупать у украинских производителей, будут дороже. Но это гарантированно, это у нас, и мы защищены", - сказал глава Минздрава.

Напомним, в октябре разработчики украинской вакцины от коронавируса заявили о намерениях провести испытания на людях через три месяца. Как рассказал в интервью "РБК-Украина" один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, доклинические испытания на животных прошли успешно.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о новой вакцине CoronaVac и объяснили, какие противопоказания и возможные "побочки", а также какая эффективность препарата.

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Новости Украины Максим СтепановВакцина от коронавируса
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