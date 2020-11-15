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Степанов узнал о проблемах украинцев, после того как заболел коронавирусом

Воскресенье 15 ноября 2020 22:26
Степанов узнал о проблемах украинцев, после того как заболел коронавирусом
Максим Степанов (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Максим Степанов рассказал о проблемах больных COVID-19

Максим Степанов сделал для себя несколько важных выводов после того, как заболел коронавирусом и столкнулся с теми трудностями, которые появляются у украинцев.

Министр здравоохранения понял, что нужно решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У украинцев должна быть такая возможность. Об этом Степанов рассказал на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что необходимо создать базу врачей, которые смогут консультировать украинцев, не заключивших еще декларации с семейными докторами.

"Ведь это действительно очень типичная ситуация, когда у человека нет семейного врача, и она не знает, к кому обращаться", - написал Степанов.

По его словам, также необходимо сделать так, чтобы они все больные коронавирусной инфекцией получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначит лечение. При этом такие врачи должны быть во всех регионах страны.

Напомним, украинский доктор Ольга Безуглая рассказала, как питаться при коронавирусе, ОРВИ и гриппе. По ее словам, отказ от некоторых продуктов питания также может позитивно повлиять на течение заболевания и его возникновения.

Ранее ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса, бушующего в Европе.

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Новости Украины Жизнь КоронавирусМаксим Степанов

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