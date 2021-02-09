Степанов сообщил, когда 100% украинцев смогут получить доступ к вакцине от COVID-19

По словам министра, Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тыс. человек. В Украине через неделю стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля - это не означает 1 марта", - сказал Степанов.

Напомним, Украина договорилась о поставках 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что вакцины уже в ближайшее время поступят в Украину.

Вакцинация в Украине должна начаться ровно через неделю.

Кстати, ранее Степанов уже говорил, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска.