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Степанов сообщил, когда 100% украинцев смогут получить доступ к вакцине от COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Доступ к вакцине от коронавируса получит 100% населения Украины, просто не в одно время. Практически все люди в стране смогут привиться до конца 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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По словам министра, Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тыс. человек. В Украине через неделю стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля - это не означает 1 марта", - сказал Степанов.

Напомним, Украина договорилась о поставках 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что вакцины уже в ближайшее время поступят в Украину.

Вакцинация в Украине должна начаться ровно через неделю.

Кстати, ранее Степанов уже говорил, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска.

Как мы писали ранее, эксперт рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

Также мы писали, что ученые объяснили, почему можно повторно заразиться COVID-19.

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