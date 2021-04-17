Степанов сделал заявление о поставках вакцин Pfizer: у нас форс-мажор

Начало поставок в Украину вакцин от коронавируса по контракту с компанией Pfizer может состояться с мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Чиновник обратил внимание, что переговоры с американской компанией длились с сентября 2020-го.

16 апреля первая партия доз в количестве 117 тысяч доз препарата от Pfizer-BioNTech с названием Comirnaty уже прибыла в Украину. За десять дней до этого были достигнуты рамочные договоренности по поставкам 10 миллионов доз этой вакцины.

Чиновник заверил, что остальные партии прививок от Pfizer, которые оговаривались при заключении соглашений, прибудут в Украину до конца текущего года.

"Сейчас у нас есть форс-мажор по срокам поставки", - признал Степанов.

При этом министр высказал уверенность, что "уже начиная с мая заработает контракт с Pfizer".

Он также рассказал, что в июле должны начаться поставки в Украину вакцин от компаний Pfizer и Novavax.

"Начнет поступать по 2 миллиона доз вакцин ежемесячно. Произошел форс-мажор, но он не от нас зависит", - добавил Степанов.

Согласно плану вакцинации, первая партия вакцины от Pfizer-BioNTech, которая уже поступила в Украину, предназначена для пожилых людей в интернатах и домах престарелых, а также для пограничников и сотрудников ГСЧС.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины отказался от вакцинации от коронавируса публичных лиц вне очереди остаточными дозами.

Также мы писали о том, что инфекционист рассказала, как украинцы охотятся за остаточными дозами вакцины.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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