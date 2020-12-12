Степанов расставил точки над "і" в вопросе компенсации затрат на лекарства от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, в каких случаях необходимо обращаться за компенсацией лекарств от коронавируса. Также чиновник напомнил, что государство оплачивает больницам все лекарства, даже дорогостоящие. Об этом министр заявил в эфире "Украина 24".

Степанов заявил, что государство пока не оплачивает больницам антибиотики, антикоагулянты и некоторые другие лекарственные средства, поэтому их стоимость может возместить государство. Остальные же должны даваться пациентам бесплатно.

"За лечение COVID-19, нужно выяснить, в каких условиях - амбулаторных или на госпитализации, потому что никакие лекарства не нужно выписывать. Лекарства, которые в больнице государство оплачивает любой больнице за лечение больного. Подчеркиваю, в полном объеме оплачивается больнице. Опять-таки, если начинают требовать купить антибиотики, любые антикоагулянты, другие лекарственные препараты. Пожалуйста, обязательно тогда нужно обращаться в Министерство здравоохранения или в Национальную службу здоровья Украины", - заявил чиновник.

Также министр здравоохранения добавил, что помимо базовых препаратов власти оплачивают и дорогостоящие лекарства, такие как Ремдесивир.

"Более того, мы сейчас закупаем лекарственные препараты, которые является дорогостоящими. Например, мы закупили Ремдесивир, который поставили в больницы, мы закупаем другие лекарственные средства, которые дорогостоящие и поставляем их централизованно в наши больницы", - добавил Степанов.

Напомним, что ранее украинцам рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса при амбулаторном лечении.

А также рассказывали о том, какие компенсации за карантин предусмотрены в Украине для бизнеса.