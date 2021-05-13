Степанов рассказал, сколько нужно вакцинировать украинцев для отмены карантина

В Украине могут отменить карантинные ограничения, действующие в стране из-за эпидемии COVID-19, когда будут вакцинирована определенная часть граждан. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, это возможно после того, как 70% населения будут привиты.
Об этом чиновник 13 мая заявил в эфире канала "НАШ".
При этом глава Минздрава считает, что полностью вакцинировать всех украинцев не удастся, и невозможно будет достичь 100%-ного уничтожения коронавируса.
Так, в ведомстве надеются привить от COVID-19 по крайней мере 70% взрослых граждан.
"Мы очень надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%", - заявил Степанов.
Также он добавил, что при таких условиях обязательно будут достигнуты "совсем другие режимы".
"Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - сказал глава Минздрава
Отметим, что перед этим президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вакцинировать от коронавируса более половины взрослых украинцев до Дня Независимости - 24 августа.
Ранее заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что потенциально ведомство может привить 50% взрослого населения Украины до этого срока.
Напомним, по словам Максима Степанова, чтобы выполнить поставленную Зеленским цель по вакцинации, нужно прививать ежемесячно 5,6 млн украинцев.