UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Степанов рассказал, сколько нужно вакцинировать украинцев для отмены карантина

Автор: Владимир Костырин

В Украине могут отменить карантинные ограничения, действующие в стране из-за эпидемии COVID-19, когда будут вакцинирована определенная часть граждан. По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, это возможно после того, как 70% населения будут привиты.

Об этом чиновник 13 мая заявил в эфире канала "НАШ".

При этом глава Минздрава считает, что полностью вакцинировать всех украинцев не удастся, и невозможно будет достичь 100%-ного уничтожения коронавируса.

Так, в ведомстве надеются привить от COVID-19 по крайней мере 70% взрослых граждан.

"Мы очень надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%", - заявил Степанов.

Также он добавил, что при таких условиях обязательно будут достигнуты "совсем другие режимы".

"Карантинные режимы, наверное, будут отменены", - сказал глава Минздрава

Отметим, что перед этим президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вакцинировать от коронавируса более половины взрослых украинцев до Дня Независимости - 24 августа.

Ранее заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что потенциально ведомство может привить 50% взрослого населения Украины до этого срока.

Напомним, по словам Максима Степанова, чтобы выполнить поставленную Зеленским цель по вакцинации, нужно прививать ежемесячно 5,6 млн украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим СтепановКарантинКоронавирусВакцина от коронавируса