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Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса

Автор: Роман Мирончук

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым украинским чиновником, который вакцинировался от коронавируса. Он также рассказал о побочных эффектах при вакцинации индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.

Степанов отметил, что побочные эффекты - это обычное дело при любой вакцинации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

При этом он подчеркнул, что побочные эффекты проявляются у небольшого количества людей.

"Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. Во время любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты", - заявил министр здравоохранения.

Он также назвал конкретные побочные эффекты:

  • повышение температуры,
  • небольшое повышение давления,
  • покраснение кожи в месте вакцинации.

Степанов подчеркнул, что даже несмотря на побочные эффекты, пользы от прививки намного больше. По его словам, вакцинация не дает 100% гарантию того, что вы не заболеете, но поможет организму легче перенести болезнь.

Максим Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации (видео: YouTube)

Напомним, Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор.

Ранее появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации".

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавируса
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