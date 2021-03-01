Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым украинским чиновником, который вакцинировался от коронавируса. Он также рассказал о побочных эффектах при вакцинации индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.
Степанов отметил, что побочные эффекты - это обычное дело при любой вакцинации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
При этом он подчеркнул, что побочные эффекты проявляются у небольшого количества людей.
"Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. Во время любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты", - заявил министр здравоохранения.
Он также назвал конкретные побочные эффекты:
Степанов подчеркнул, что даже несмотря на побочные эффекты, пользы от прививки намного больше. По его словам, вакцинация не дает 100% гарантию того, что вы не заболеете, но поможет организму легче перенести болезнь.
Максим Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации (видео: YouTube)
Напомним, Степанов объяснил, почему вакцины выбрасывают в мусор.
Ранее появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации".