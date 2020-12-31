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Степанов рассказал, кто первым получит китайскую вакцину от COVID-19 в Украине

Четверг 31 декабря 2020 11:29
Степанов рассказал, кто первым получит китайскую вакцину от COVID-19 в Украине
Максим Степанов сделал заявление о вакцинации от COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие группы населения в Украине первыми получат китайскую вакцину "Коронавак" от коронавируса производителя Sinovac Biotech.

Как рассказал глава Минздрава в эфире "Украина 24", первыми будут прививать от инфекции врачей, работающие с больными COVID-19, украинцев, живущих в домах престарелых, и тех, кто участвует в Операции Объединенных сил.

Степанов сообщил, что Украина получит первые 700 тыс. доз из запланированных 1,9 млн в течение 30 календарных дней после регистрации препарата в стране-производителе или других странах, например США, ЕС, Бразилии, Турции.

"7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии. После этого, думаю, будет соответствующая регистрация. В феврале мы рассчитываем уже получить эти 700 тыс. доз", - отметил Степанов.

Степанов рассказал, что еще с лета Украина вела переговоры с другими производителями вакцин. Например, велись переговоры с AstraZeneca. Стороны обсудили предконтрактные условия, а также сроки и логистику поставок препарата в Украину.

Степанов рассказал, кто первым получит китайскую вакцину "Коронавак" в Украине

Как мы ранее писали, Шмыгаль сказал, когда вакцины от COVID-19 приедут в Украину.

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