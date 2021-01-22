Степанов рассказал, когда ослабнет эпидемия и Украина вернется к нормальной жизни

Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и жители страны смогут вернуться к нормальной жизни. Глава Минздрава сообщил, что маски украинцам придется носить еще долго.

Он отметил, что в 2021 году благодаря вакцинации и комплексу мероприятий, направленных на победу над коронавирусом, некоторое послабление эпидемии стоит ожидать уже к лету. Об этом Степанов заявил в эфире программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина", пишет издание "Сегодня".

"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мероприятий, в том числе касается вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно с масками, но, чтобы все остальные вернулось к нормальной жизни", - заявил глава Минздрава.

Максим Степанов также призвал украинцев проводить тестирование на коронавирус даже в тех случаях, если у человека есть симптомы обычных респираторных заболеваний.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская высказалась о вакцинации от коронавируса и объяснила, что не всем ее нужно делать.

А также мы рассказывали о том, что при коронавирусе нельзя применять антибиотики и врач Светлана Гук назвала главные ошибки при лечении этого заболевания.