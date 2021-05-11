Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает, но есть очень серьезная опасность от индийского штамма, который поражает не только по легкие и печень, но и желудочно-кишечный тракт.
Об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.
Глава Минздрава отметил, что индийские СМИ сообщали даже о случаях слепоты у заразившихся мутировавшим штаммом коронавируса. Поэтому, несмотря на победу над третьей волной COVID-19, министр напомнил украинцам, что расслабляться еще очень рано.
Кроме того, Степанов заявил, что в этом году в Украину совокупно ожидается поставка 40 млн вакцин: 8 в рамках глобальной инициативы Covax, еще 32 - по прямым контрактам.
Отметим, что ранее Степанов говорил, что индийский штамм придет в Украину.
“Мы можем говорить, что он (индийский штамм коронавируса - ред.) точно будет. И это реальность. Говорить надо правду. Он уже зафиксирован в странах-соседях, поэтому понятно, что он появится в Украине, как это было с британским и южноафриканским штаммами”, - сказал министр.
В это же время в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За последние 24 часа умерли 4187 человек.
Как мы ранее сообщали, у пациентов после перенесенного коронавируса могут проявиться различные грибковые инфекции. Они могут потянуть за собой и другие проблемы со здоровьем.