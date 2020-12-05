Степанов рассказал о новых бесплатных тестах на COVID-19

В Украине будут применять новые тесты на выявление коронавируса, которые будут проводить бесплатно на всей территории страны.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

"Сейчас мы вводим новый тест бесплатно... Моя позиция, что этот тест должен быть бесплатным. Мы вводим еще тест на антиген - это быстрые тесты. Уже приехала первая партия", - сказал чиновник.

По его словам, министерство планирует в месяц проводить не менее миллиона таких экспресс тестов для всех украинцев.

"В том числе отдать их семейным врачам и мобильным бригадам. Это будет и при госпитализации людей использоваться. То есть у нас есть четкая стратегия, четкие планы", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава рассказал, что в настоящее время в Украине делают тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) бесплатно.

"Мы делаем в день около 50 тысяч тестов. Из них то, что мы делаем мощностями наших лабораторий и полностью бесплатно - из этого количества около 80%. Это когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду и так далее. Но понятно, что есть частные лаборатории, которые тестируют (на платной основе)", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что генетик раскритиковал тест на антитела к COVID-19 в Украине.

Также мы писали ранее, врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины