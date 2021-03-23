Степанов рассказал, кого из списков ожидания будут вакцинировать от COVID-19 первыми

Он сообщил, что на данный момент сделано в два раза меньше прививок, чем намечалось.

В частности, в Минздраве ожидали 80 проведенных прививок одной бригадой, но сейчас делают только 40-42. В связи с этим глава Минздрава ежедневно общается с регионами, чтобы ускорить темпы.

"Вчера мы начали открывать стационарные кабинеты прививок, началась вакцинация семейных врачей, предусмотренные на втором звене вакцинации. Далее у нас все 80+. Мы начинаем вакцинировать тех, кто записался через "Дію", у нас небольшое количество, но есть те 80 +, записавшихся через "Дію" или контакт-центр Минздрава. И дальше уже будут коммуницировать семейные врачи, которые будут вакцинировать эту более уязвимую категорию, которую нужно прививать", - сообщил Степанов.

Степанов еще раз отметил, что среди всех записанных в очередь на вакцинацию сейчас будут выбирать именно лиц от 80 лет и людей с сопутствующими болезнями.

"Что для очень важно — прежде всего, вакцинировать людей, входящих в группу риска. Это важнейший вопросом. Поскольку чтобы мы не делали, но пожилые люди или те, кто имеют сопутствующие заболевания, они значительно тяжелее переносят эту болезнь. Как правило, эти люди находятся в наших больницах, большинство из них умирает. Поэтому, прежде всего, мы концентрируемся на этих вещах. То есть, выбираем в "Дії" именно такие категории", - резюмировал глава Минздрава.