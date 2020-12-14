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Степанов рассказал, кого бесплатно будут прививать от COVID-19

Автор: Роман Мирончук

Украина должна бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса людей, которые относятся к группе риска. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, людях, старше 65 лет, а также и о медиках, сотрудниках сферы образования, соцслужб, полиции и т.д.

Общее количество таких людей составляет 20 миллионов 866 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Как минимум это количество мы должны обеспечить за счет государства", - подчеркнул Степанов.

По его словам, для этого в бюджет закладывается 15,1 млрд грн. Он также отметил, что Украина уже получила подтверждение от международной инициативы COVAX касательно получения 8 млн доз вакцины от COVID-19.

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Министр также рассказал о недофинансировании медицины из-за чего нет возможности поднять зарплату медработникам.

"В бюджетном запросе мы подавали 296 млрд - с учетом вакцинации, реагирования на эпидемию - по факту стоит 159 млрд грн", - отметил Степанов.

Также вместо 15,1 млрд грн на вакцинацию населения указано 2,36 млрд грн.

Напомним, Максим Степанов объяснил, в каких случаях необходимо обращаться за компенсацией лекарств от коронавируса. Министр пояснил, что государство пока не оплачивает больницам антибиотики, антикоагулянты и некоторые другие лекарственные средства, поэтому их стоимость могут возместить.

Ранее Степанов дал четкий ответ о локдауне в феврале.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаМаксим Степанов